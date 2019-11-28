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Hatay'da deredeki balıklar telef oldu

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki derede ölü balıklar bulunması dolayısıyla inceleme başlatıldı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki derede ölü balıklar bulunması dolayısıyla inceleme başlatıldı.

Sarıseki Mahallesi'ndeki derede çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye gelen İl ve İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı (İÇKD) Nermin Yıldırım Kara yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı doğrultusunda söz konusu yere geldiklerini belirtti.

Kendisinin de inceme sonrası ilgili kurumlara bilgi aktardığını ifade eden Kara, "Şu an burada çeşitli tür ve boyutlarda balıkların telef olduğunu görmekteyiz. Sebebini tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu konuda numune ve teknik araştırma yapılması gerekiyor. Burası sanayinin yoğun olduğu bir bölgedir. Buralardan bir sızıntı olmuş, kimyasal bir atık karışmış olabilir." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Sert de çok sayıda balığın nedenini bilmedikleri şekilde öldüğünü aktardı.

Balıklar zehirlediyse böyle bir ortamda hayvanlarını suladıklarını, denize girdiklerini belirten Sert, endişelerini dile getirdi.

Sert, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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