Hatay'da Dereye Düşen 14 Yaşındaki Suriyeli Öldü

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Acılı Anne, Kızının Cesedini Kolundaki Dövmeden Teşhis Etti

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var