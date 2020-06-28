Hatay'da dereye giren Suriyeli baba ve 2 oğlu boğuldu - Son Dakika

Hatay'da dereye giren Suriyeli baba ve 2 oğlu boğuldu

Hatay'da dereye giren Suriyeli baba ve 2 oğlu boğulduHATAY'ın Hassa ilçesinde serinlemek için dereye giren Suriyeli Ekrem Hammadi (42) ile oğulları Abdullah (9) ve Mahmut (10), yaşamlarını yitirdi.

Hatay'da dereye giren Suriyeli baba ve 2 oğlu boğuldu

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HATAY'ın Hassa ilçesinde serinlemek için dereye giren Suriyeli Ekrem Hammadi (42) ile oğulları Abdullah (9) ve Mahmut (10), yaşamlarını yitirdi.

Olay, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Kıvrım Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarından yürüyerek ilerleyen Hakan Gürbüz (27), iddiaya göre su üzerinde hareketsiz 2 kişiyi gördü. Suya girip, müdahale bulunan Gürbüz, hayatlarını kaybettiğini anlayınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sırasında bir ceset daha su üzerine çıktı. Cesetlerin, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ekrem Hammadi ile oğulları

Abdullah ve Mahmut olduğu tespit edildi. Olay yerine Cumhuriyet savcısı da gelerek, cesetler üzerinde incelemede bulundu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olayı haber alan ailenin yakınları, Kıvrım Deresi'ne geldi. Gözyaşı dökerek, cesetlere yaklaşmaya çalışan grubu, jandarma ekipleri uzaklaştırdı. Yapılan incelemelerin ardından sudan çıkarılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:58 Kaynak: DHA

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