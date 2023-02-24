Hatay'da devasa deprem yarığı oluşan zeytinliğin sahibi şaşkınlığını üzerinden atamıyor - Son Dakika
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Hatay'da devasa deprem yarığı oluşan zeytinliğin sahibi şaşkınlığını üzerinden atamıyor

24.02.2023 12:40
Hatay'da devasa deprem yarığı oluşan zeytinliğin sahibi şaşkınlığını üzerinden atamıyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde devasa yarığın oluşmasıyla sahibinin tanımakta güçlük çektiği arazi, çevredekilerin merakını çekiyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde devasa yarığın oluşmasıyla sahibinin tanımakta güçlük çektiği arazi, çevredekilerin merakını çekiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından kırsal Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde oluşan yarık, "asrın felaketi"nin şiddetinin en belirgin sembolleri arasında yer aldı.

Depremlerin etkisiyle Ömer Aksu'ya ait 12 dönümlük zeytin bahçesinde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık oluştu. Deprem sonrası vadi görüntüsünün ortaya çıktığı bölge, depremin tahribatını merak edenlerin yanı sıra yerli ve yabancı bilim insanları tarafından da ziyaret ediliyor.

"Ufak bir sarsıntıyı bile hissediyoruz"

Zeytin bahçesinin sahibi Ömer Aksu, AA muhabirine, depremden önce arazisinin dümdüz bir toprak yapısına sahip olduğunu söyledi.

Depremin şiddetiyle arazisinin tanınmaz hale geldiğini vurgulayan Aksu, "Böyle bir şey yok. Ben burayı gördüm, tahmin edemedim. Benim malım olduğu halde ben burayı tanıyamadım. Burası dümdüz bir araziydi. Dedim ne olmuş, kurban olayım Allah'a. Yani bu dille de söylenmez. Hiçbir şeyle de anlatılacak bir şey değil." ifadesini kullandı.

Aksu, arazisine her baktığında şaşkınlığını üzerinden atamadığını dile getirdi.

Depremler nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Ufak bir depremde millet dışarı çıkıyor. Yaşanacak bir durum kalmadı ama yine çok şükür diyeceğiz. Zaten çadırda yaşıyoruz, eve gitmiyoruz. Ufak bir sarsıntıyı bile hissediyoruz. Mahallede hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum. Yarık oluşan araziye depremden sonra birkaç kez gelip gittim. Sürekli gelme şansım olmuyor."

Zeytinliğinden ziyaretçisinin eksik olmadığını belirten Aksu, "Yerli ve yabancı bilim adamları incelemeye geliyor." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hatay'da devasa deprem yarığı oluşan zeytinliğin sahibi şaşkınlığını üzerinden atamıyor - Son Dakika

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