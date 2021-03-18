Hatay'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni - Son Dakika

HATAY Valisi Rahmi Doğan tarafından 7 şehit ailesi ve 3 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Hatay Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için bir otelde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Şehit aileleri ile gaziler ve ailelerinin onur konuğu olduğu törene Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 8'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemini anlatan mesajı okundu. Şehit ve gazilerin özgeçmişlerinin okunduğu sırada duygulu anlar yaşandı.

Törende konuşan Vali Doğan, şehitlere rahmet diledi. Vali Doğan, "Ecdat, gözünü kırpmadan mücadeleye katılmış ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ispat etmiş ve İstanbul'un işgalini önlemiş, ülkenin işgalini önlemiştir. Kurtuluş Savaşı'nın lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh ki bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz' sloganı çerçevesinde, yediden yetmişe herkes bu mücadeleye katılmış, Kurtuluş Savaşı'nı vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti devletini inşa etmiş ve bugünlere geldik" dedi.Mücadelenin hala bitmediğini kaydeden Vali Doğan, "Yine aynı azimle, kararlılıkla devam ediyoruz, mücadele ediyoruz. Ülkenin ve milletin geleceği için her türlü fedakarlıkta bulunuyoruz. En büyük fedakarlık, şehitlerimizin yakınları, anneleri, babaları, kardeşleri ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakarlıklardır. Devlet olarak millet olarak bunun farkındayız ve şehit yakınlarımıza, gazilerimize şükranlarımızı ifade etmek adına, milletimiz adına zaman zaman bir araya geliyoruz. Allah sizlerden razı olsun, en kıymetli varlıklarınızı bu vatan için, millet için, devlet için feda ettiniz. Gözünü kırpmadan şehit olan, vatan için canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum" diye konuştu.?Konuşmaların ardından Vali Doğan tarafından 7 şehit ailesi ve 3 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.'VATAN SAĞ OLSUN, MİLLETİMİZ SAĞ OLSUN'

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 21 Ağustos 2019'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babası Haşim Uçar ve annesi Fatma Uçar da Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Vali Doğan'ın elinden aldı. Takdimin ardından açıklama yapan şehit annesi Fatma Uçar, "Oğlum Şırnak'ta şehit oldu, içim kan ağlıyor ama çok gururluyum, sevinçliyim. Oğlumun ve tüm şehitlerin mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun" dedi.