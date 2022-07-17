Yaralılar olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Karlısu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da devrilen engelli motosikletindeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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