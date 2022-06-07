Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

07.06.2022 00:42

Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 ST 095 plakalı otomobil, merkez Antakya ilçesi Antakya- Samandağ yolu Kuzeytepe mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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