Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 ST 095 plakalı otomobil, merkez Antakya ilçesi Antakya- Samandağ yolu Kuzeytepe mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.
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