Hatay'da, devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

HATAY'ın Erzin ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen çimento hammaddesi yüklü TIR'ın sürücüsü İsmail Esin (30), yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi E5 Karayolunda meydana geldi. İsmail Esin yönetimindeki 31 KGS 47 plakalı çimento hammaddesi taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. TIR'ın dorsesinden yola saçılan çimento hammaddesi nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren temizleme çalışması ve TIR'ın çekilmesinin ardından kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.