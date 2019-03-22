Son Dakika Haberleri: Hatay'da Devrilen Tüp Yüklü Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Devrilen Tüp Yüklü Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

13 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Hatay'da Devrilen Tüp Yüklü Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen tüp yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 KKN 91 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonet, Ocaklı Mahallesi otoban gişeleri çıkışında refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yola saçılan tüplere köpük sıkarak önlem aldı.

Tek taraflı ulaşıma kapatılan yol, kamyonet ve tüplerin kaldırılmasının ardından açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:35 Kaynak: AA

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