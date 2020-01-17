Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesinde, DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
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