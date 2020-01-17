Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesinde, DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
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