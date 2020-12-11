Hatay'da "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı - Son Dakika

Hatay'da "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs vakalarının yoğun olduğu mahallelere "Dikkat, korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Samandağ Belediyesi tarafından vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler hazırlandı.

Afişler, ilçede, vakaların yoğun olduğu en işlek caddelerden Hastane, Sivas Şehitleri, İskele caddeleri ve Favvar Sokağa asıldı.