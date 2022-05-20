Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada

20.05.2022 10:33
Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada

Hatay'da nisan ayında dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Hatay'da nisan ayında dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Hatay'da son dönemde meydana gelen kazalara ilişkin KGYS kameralarına yansıyan görüntüler, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin yol açtığı trafik kazalarını gözler önüne serdi. Görüntülerde caddelerin kesiştiği noktada kavşağa kontrolsüz giren araç sürüsü ile motosiklet sürüsünün çarpışma anı ve trafik ışıklarına hızla gelen motosiklet sürücüsünün yayaya çarpması görülüyor. - HATAY

YORUMLAR
500
Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin getirdiği kazalar kamerada Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin getirdiği kazalar kamerada
Kaynak: İHA

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Trafik Kazaları, Nisan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?
10:22 CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yolundaki önemli bir viraj
10:20 Bayern'in yıldızı Antalya'daki tatilinde bile antrenmanlarına devam ediyor
10:17 Genç çift, bebeklerinin cinsiyetini dronla öğrendi
10:06 Benzinde bu kez indirim bekleniyor! Fiyat 23 lira sınırına çekilecek
10:03 Pervin Buldan'dan Aynur Doğan'a şarkılı destek! Canlı yayında Doğan'ın "Dar Hejiroke" şarkısını söyleyerek iptal kararını protesto etti
10:03 The Economist dergisinden ürküten kapak! Buğday başakları kuru kafa olarak yansıtıldı
10:00 Erdoğan MKYK'da Cahit Özkan'a ne dedi? "Bizi yoruyorsun, şahsi ikbalini düşünüyorsun, saçma sapan programlara çıkıyorsun!"
09:58 Uğurcan Çakır gözünü İngiltere'ye çevirdi! Hedefi Premier Lig
09:52 Şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi sorusunu duyunca küplere bindi: Bana çöp sormayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 10:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement