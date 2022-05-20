Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada - Son Dakika
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Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada

20.05.2022 22:22

Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kameradaHATAY Hatay'da Nisan ayında dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada

HATAY Hatay'da Nisan ayında dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Hatay'da son dönemde meydana gelen kazalara ilişkin KGYS kameralarına yansıyan görüntüler, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin yol açtığı trafik kazalarını gözler önüne serdi. Görüntülerde, caddelerin kesiştiği noktada kavşağa kontrolsüz giren araç sürüsü ile motosiklet sürüsünün çarpışma anı ve trafik ışıklarına hızla gelen motosiklet sürücüsünün yayaya çarpması görülüyor.

Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada
Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada

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Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin getirdiği kazalar kamerada Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin getirdiği kazalar kamerada
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Nisan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada - Son Dakika


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