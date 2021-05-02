Din adamları ve STK temsilcileri çektikleri kliple kan bağışı çağrısı yaptı - Son Dakika

Hatay'da bazı din adamları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, çektikleri kliple kan bağışı çağrısında bulundu.
İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak, Alevi İş Emek Dünyası Derneği Başkanı Mustafa Köse, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Diyanet-Sen Hatay Şube Başkanı Hasan Urhan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, hazırladıkları kliple vatandaşları kan bağışına davet etti.
Kan bağışı kampanyası konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medyada yayımlandı.
Kaynak: AA
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