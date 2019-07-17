Son Dakika Haberleri: Hatay'da dinamitle balık avına para cezası
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Hatay'da dinamitle balık avına para cezası

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avı yaptıkları tespit edilen iki kişiye, 9 bin 876 lira para cezası verildi.

Hatay'da dinamitle balık avına para cezası, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avı yaptıkları tespit edilen iki kişiye, 9 bin 876 lira para cezası verildi.
Kale Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ile Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Dinamitle balık avladıkları tespit eden iki kişiye, toplam 9 bin 876 lira para cezası uygulandı.
Bölgede dinamitle avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Arsuz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:01 Kaynak: AA
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