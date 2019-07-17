Hatay'da dinamitle balık avına para cezası
1 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avı yaptıkları tespit edilen iki kişiye, 9 bin 876 lira para cezası verildi.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:01 Kaynak: AA
'ın Arsuz
ilçesinde dinamitle balık avı yaptıkları tespit edilen iki kişiye, 9 bin 876 lira para cezası verildi. Kale
Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik İskenderun
Grup Komutanlığı ile Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Dinamitle balık avladıkları tespit eden iki kişiye, toplam 9 bin 876 lira para cezası uygulandı.
Bölgede dinamitle avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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