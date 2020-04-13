Hatay'da dışarı çıkamayan yaşlılara jandarma çiçek götürdü - Son Dakika

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Hatay'da dışarı çıkamayan yaşlılara jandarma çiçek götürdü
7 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlara, jandarma doğadan topladığı çiçekleri verdi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlara, jandarma doğadan topladığı çiçekleri verdi.
Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, virüs bulaşma ihtimali nedeniyle dışarı çıkmaları yasak olan yaşlılar için doğadan kır çiçeği topladı.
Ekipler, daha sonra bu çiçekleri hane hane dolaşarak yaşlı vatandaşlara dağıttı. Yaşlı vatandaşlar da güvenlik görevlilerine teşekkür ederek dua etti.
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı da jandarma personeline gösterdikleri örnek davranış nedeniyle teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:52 Kaynak: AA
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