Hatay'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Antakya
Doğa, Sanat ve Turizm Derneği üyeleri, doğa yürüyüşü etkinliğinde buluştu. Yayladağı
ilçesindeki arazilerde doğa yürüyüşüne çıkan ekip, burada kardelen, kış nergisi, süsen ve sıklamen gibi kış çiçeklerini yerinde inceledi.
Yoğun katılımın olduğu etkinlik sonunda üyelere çeşitli ikramlarda bulunularak müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Antakya Doğa, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Samim Kayıkçı, yaptığı konuşmada, derneğin kuruluş amacı olan kültürel ve doğal zenginliklerin belirlenmesi, tanınması ve tanıtılması doğrultusunda Yayladağı ilçesine bir doğa gezisi düzenlediklerini söyledi.
Hem gösterişli çiçekleri hem de soğuk havalara meydan okuyan güçlü yapılarıyla kış çiçeklerini gözleme fırsatı bulduklarını anlatan Kayıkçı, "7'den 70'e pek çok katılımcı ile bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sahip olduğumuz doğal zenginlikleri ne kadar tanırsak onları o kadar koruruz. Diğer taraftan doğa turizmi dünya çapında gelişen bir sektör. Genelde ülkemiz yerelde ilimiz doğa turizmi açısından son derece yüksek bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin hayata geçirilmesinin ülkemiz ve ilimiz ekonomisine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz." dedi.
Kayıkçı, yıl içerisinde bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.