Hatay'da doktorlardan huzurevine ziyareti - Son Dakika
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Hatay'da doktorlardan huzurevine ziyareti

25.03.2022 17:58
Hatay'da doktorlardan huzurevine ziyareti

Kumlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Arif Yeniçeri ve beraberindeki doktorlar Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

Kumlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Arif Yeniçeri ve beraberindeki doktorlar Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

Yeniçeri ve beraberindekiler bir süre Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılarla sohbet ederek, sağlık taramalarını gerçekleştirdi.

Ziyaret sonunda huzurevi sakinlerine hijyen paketleri ve Atakaş Hatayspor Kulübü'nün gönderdiği çeşitli hediyeler verildi.

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Devlet Hastanesi, Huzurevi, Kumlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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