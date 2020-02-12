Hatay'da dolandırıcılık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Hatay'da dolandırıcılık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde canlı hayvan satmak vaadiyle 180 bin lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:04 Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde canlı hayvan satmak vaadiyle 180 bin lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyada "koyun satıyorum" paylaşımıyla Gaziantep ilinden Hatay'a çağırdıkları besiciden 100 bin lira nakit para alıp ve 80 bin lira senet imzalatarak dolandırdığı iddia edilen M. E. (32) polis tarafından gözaltına alındı.
M. E. ile birlikte dolandırıcılık yaptığı iddia edilen H. A.'yı arama çalışmaları ise sürüyor.
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