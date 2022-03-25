HATAY'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika
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HATAY'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

25.03.2022 12:04

HATAY'da polis ekiplerince, banka ve kredi kartı hesapları toplayan ve dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da polis ekiplerince, banka ve kredi kartı hesapları toplayan ve dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kartı hesapları toplayan ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yaptığı aramada, 11 telefon, 17 sim kart, 3 hard disk, 1 laptop, 6 taşınabilir bellek, 1 hafıza kartı, 30 banka ve kredi kartı ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Dolandırıcılık, Kredi Kartı, Polis, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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