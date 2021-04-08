Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı , örgütlü olarak dolandırıcılık yapanlara yönelik İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde soruşturma başlattı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi