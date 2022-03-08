Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

08.03.2022 15:26

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından aranan kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından aranan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından aranan İ.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Zanlının evinde yapılan aramada, 2'şer tabanca ile tüfek, başkasına ait sahte kimlikler ve dolandırıcılıkta kullandığı değerlendirilen 20 dosya ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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Dolandırıcılık, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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