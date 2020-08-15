Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta yaşayan M.B, İskenderun ilçesindeki bir fabrikadan 400 bin liralık 108 ton demir siparişi verdi.

M.B, aldığı demirlerin nakliye ayarlayan kişi tarafından farklı kişilere satıldığını öğrenmesi üzerine şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, demirlerin 82 tonunun Antakya'da, 26 tonunun ise Payas'ta olduğunu belirledi.

Demirlere el konuldu, gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.