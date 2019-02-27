Son Dakika Haberleri: Hatay'da Dolu Hasara Yol Açtı

Hatay'da Dolu Hasara Yol Açtı

51 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yağan dolu nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

Hatay'da Dolu Hasara Yol Açtı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yağan dolu nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

İlçede aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Trafik akışında aksamalara yol açan yağış nedeniyle bazı araçların tavan kısımlarında ezilmeler meydana geldi.

Dolu sonrası ilçe beyaza büründü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:50 Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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