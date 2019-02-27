Hatay'da Dolu Hasara Yol Açtı
37 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yağan dolu nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde yağan dolu nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.
İlçede aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Trafik akışında aksamalara yol açan yağış nedeniyle bazı araçların tavan kısımlarında ezilmeler meydana geldi.
Dolu sonrası ilçe beyaza büründü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:45 Kaynak: AA
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