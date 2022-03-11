Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı - Son Dakika
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Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı

11.03.2022 11:29

Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında kısa süreli dolu yağışı ilçeyi adeta beyaza bürüdü.

Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında kısa süreli dolu yağışı ilçeyi adeta beyaza bürüdü.

İlçede dün akşam saatlerinden başlayarak gece saatlerinde yer yer etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde ilçe merkezine dolu yağdı.

Aniden bastıran yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışının ardından, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtü altında kaldı.

Yağışın ardından kayganlaşan caddelerde araç sürücüleri yavaş ilerlerken, bazı esnaf iş yerlerinin önünde 7-8 santimetre kalınlığa erişen dolu yığınlarını temizledi.

Sokağa çıkan vatandaşlar ise dolu yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı
Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı
Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı

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Hisarcık, Tragger, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı - Son Dakika


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