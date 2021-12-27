Döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, döner ocağına gizlenmiş 165 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili E.E, Y.K. ve A.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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