Hatay'da Dört Ayaklı Civciv Dünyaya Geldi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kümeste dört ayaklı civciv dünyaya geldi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kümeste dört ayaklı civciv dünyaya geldi.



Yukarı Akbez Mahallesi'nde Selahattin Kahi'ye ait kümeste dünyaya gelen dört ayaklı civciv, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı.



MKÜ Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Cafer Tayer İşler, AA muhabirine, civcivin genel bakımlarını yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.



Yapılacak operasyonla civcivin fazla ayaklarının alınacağını bildiren İşler, şöyle devam etti:



"Yaptığımız incelemede, hayvanın yürümekte zorlandığını, ayakları üstüne duramadığını, arka tarafta fazlalık olan ayakların ağırlık yapmasından dolayı dengesini sağlayamadığını gördük. Bu olay literatürlerde 'polimelia' olarak adlandırılır ve binde bir, belki on binde bir gözlenir. Hayvancılıkta ekonomik gelir ön planda olduğu için bu anomaliler genellikle kaderine terk edilmekte, hastaneye intikal ettirilmemektedir. Bu nedenle hastalığın ortaya çıkma oranı tam hesaplanamamaktadır."



İşler, bilimsel veri alanına katkı sağlamak, bunu kayıt altına almak için olayı öğrenince hemen civcive ulaştıklarını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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