Hatay'da dron ile "kemerin ses getirsin" denetimi - Son Dakika
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Hatay'da dron ile "kemerin ses getirsin" denetimi

26.07.2022 15:30
Hatay'da dron ile "kemerin ses getirsin" denetimi

Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinden ses sistemine sahip dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinden ses sistemine sahip dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Erzin ilçesinde gerçekleştirilen dron ile denetimlerde sürücüler, emniyet kemeri takmaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde araç sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmeleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik "kemerin ses getirsin" sloganıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da dron ile 'kemerin ses getirsin' denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da dron ile "kemerin ses getirsin" denetimi - Son Dakika
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