Trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde araç sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmeleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik "kemerin ses getirsin" sloganıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da dron ile 'kemerin ses getirsin' denetimi - Son Dakika

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