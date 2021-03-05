Hatay'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Hatay'da asayiş uygulaması

Asayiş Uygulamasın da 1880 kişi ve 613 araç sorgulandı

HATAY - Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması yaptı. Yapılan denetimde 1880 kişi sorgulanırken, 83 saat ile 280 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe Antakya'da birçok noktada asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı asayiş uygulaması yaptı.

Drone da kullanılan uygulamada ekipler, şehrin birçok noktasında şüphelendiği araçları durdurup sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama kontrolü yaptı.

Denetimlerde 613araç, 22motosiklet ile 1880kişi sorgulandı, 5 sürücüye araçları muayenesiz olduğu, 3 kişiye de ehliyetsiz araç kullandıkları gerekçesiyle toplan 8 bin 250 lira para cezası verildi.

Araç kontrollerinde ayrıca gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen83 saat ile 280 paket sigara ele geçirildi.