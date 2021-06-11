Hatay'da drone destekli trafik denetiminde 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza verildi - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde 218 polisin katılımıyla gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haraparası Mahallesi'nde 218 polisle drone destekli denetim yaptı.

Uygulamada 1887 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 255 araç kontrol edildi.

Sürücü belgesi olmayan, sigortasız araç kullanan ve trafik kurallarını ihlal edenlerinde bulunduğu 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza uygulandı.

Denetimlere özel harekat, narkotik ve trafik polisleri de eşlik etti.