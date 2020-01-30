Hatay'da "Duman 9" operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 'Duman 9' operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da "Duman 9" operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

Hatay'da, Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelinde yapılan eş zamanlı "Duman 9" operasyonu kapsamında 60 iş yeri denetlendi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da

Hatay'da, Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelinde yapılan eş zamanlı "Duman 9" operasyonu kapsamında 60 iş yeri denetlendi, 17 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hatay Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Hatay merkez ve tüm ilçelerinde tespit edilen toplam 60 iş yeri eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.


Yapılan aramalarda, 1053 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 330 paket TAPDK belgesi olmadan satışa sunulan sigara, 316 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 108 bin 600 adet boş makaron, 7 bin 490 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin 679 gram nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara likiti ve 141 adet sahte bandrol ele geçirildi.


Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum
Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti Kapkaçcı, arkasından yaklaştığı liseli kıza dehşeti yaşattı! Olay anı kamerada İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da "Duman 9" operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]