Hatay'da, Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelinde yapılan eş zamanlı "Duman 9" operasyonu kapsamında 60 iş yeri denetlendi, 17 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hatay Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Hatay merkez ve tüm ilçelerinde tespit edilen toplam 60 iş yeri eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Yapılan aramalarda, 1053 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 330 paket TAPDK belgesi olmadan satışa sunulan sigara, 316 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 108 bin 600 adet boş makaron, 7 bin 490 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin 679 gram nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara likiti ve 141 adet sahte bandrol ele geçirildi.



Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY