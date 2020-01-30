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Hatay'da "Duman-9 Operasyonu"nda 17 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Duman-9 Operasyonu" kapsamında Hatay'da 17 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Duman-9 Operasyonu" kapsamında Hatay'da 17 şüpheli gözaltına alındı.
Çok Sayıda personelin katıldığı operasyonda, belirlenen 60 adreste yapılan denetimde 1053 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 330 paket TAPDK belgesiz satışa hazır sigara, 316 kilogram kıyılmış tütün, 108 bin 600 boş makaron, 7 bin 490 tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin 679 gram nargile tütünü, 2 elektronik sigara likiti ve 141 sahte bandrol ele geçirdi.
Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.
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