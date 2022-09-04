Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü

04.09.2022 13:27

Suriyeli sığınmacı dün bir grup tarafından feci bir şekilde katledildi.. Hatay'da dün kimliği açıklanmayan kişilerle tartışan Faris Muhammed Al-Ali bıçaklanarak öldürüldü. Faris Muhammed Al-Ali'nin, bu yıl tıp fakültesini kazandığı belirtilirken olay sonrası polis ekiplerinin failleri yakaladığı öğrenildi.

Hatay'da Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Al-Ali, bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

HATAY VALİLİĞİ: FAİLLER YAKALANDI

Al-Ali'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakaladı. Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, 'Dün gece Narlıca Mahallesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir ifadelerini kullandı.

TIP FAKÜLTESİ KAZANMIŞ

Öte yandan, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Faris Muhammed'in vakfın Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim gördüğü, bu yıl bir üniversitede tıp fakültesini kazandığı belirtilerek, saldırı kınandı.

Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü
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Kaynak: DHA

Antakya, Narlıca, Suriye, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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