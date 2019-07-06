Son Dakika Haberleri: Hatay'da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" başladı.

Hatay'da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" başladı.
Dünya Müslüman Türkleri Platformu tarafından, Kızılgöl mevkisinde organize edilen etkinliğe, 25 ülkeden katılım sağlandı.
Mehter takımı, izciler, okçuluk kulübü öğrencileri ve atlıların gösteri yaptığı etkinlik, yarın aba güreşi finalleri ve konserle son bulacak.
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, yaptığı açıklamada, Suriye'nin sıfır noktasında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkmen buluşmasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
Böyle bir şöleni Yayladağı'ında yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirten Yüce, "Bu şölen, bizim kültürümüzün sergilendiği etkinlikleri kapsamaktadır. Bu kapsamda kültürümüzü, örfümüzü de gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız." dedi.
Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım da bu şöleni dünyaya yayma hedefinde olduklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:42 Kaynak: AA
Yayladağı, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 18:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]