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Hatay'da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni başladı

52 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" başladı.

Hatay'da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni başladı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" başladı.

Dünya Müslüman Türkleri Platformu tarafından, Yayladağı Kızılgöl mevkisinde düzenlenen etkinliğe, 25 ülkeden, 120 dernek tarafından katılım sağlandı. Mehter takımı, izciler, okçuluk kulübü öğrencileri ve atlıların gösteri yaptığı etkinlik, yarın aba güreşi finalleri ve konserle sona erecek.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, yaptığı açıklamada, Suriye'nin sıfır noktasında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkmen buluşmasını geleneksel hale getirdiklerini dile getirerek böyle bir şöleni Yayladağı'nda yaptıklarından çok mutlu olduklarını söyledi. Yüce, "Bu şölen, bizim kültürümüzün sergilendiği etkinlikleri kapsamaktadır. Bu kapsamda kültürümüzü, örfümüzü de gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız" dedi.

Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım,Yayladağı'nın atalardan miras kalan bir ilçe olduğunu ifade ederek, Müslüman Türk dünyasının tek yürek olduğunu vurgulamak, aradaki bağları daha da pekiştirmek adına bu şöleni dünyaya yayma hedefinde olduklarını dile getirdi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:32 Kaynak: İHA
Yayladağı, Hatay, Güncel
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