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Hatay'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde kaçak sigara yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarında uymayan otomobilde, 2 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarında uymayan otomobilde, 2 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Polis ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendikleri A.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına rağmen kaçan otomobil, ekiplerin takibi sonucu kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Araçta yapılan aramada 2 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
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