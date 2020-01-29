Hatay'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde kaçak sigara yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilde kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

Hatay'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde kaçak sigara yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarında uymayan otomobilde, 2 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'da

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarında uymayan otomobilde, 2 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendikleri A.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına rağmen kaçan otomobil, ekiplerin takibi sonucu kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Araçta yapılan aramada 2 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İskenderun, Polis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga
Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:57:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde kaçak sigara yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]