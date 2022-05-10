Hatay'da "dur" ihtarına uymayan şüpheliler 2 polisi tabancayla yaraladı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 şüpheli, tabancayla 2 polisi yaraladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüdeyde Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilden ateş açılması sonucu 2 polis memurunu yaralandı.

Farklı bir otomobille kaçan 2 şüpheli, daha sonra bir akaryakıt istasyonuna maske ve tabancayla girerek gasp girişiminde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunmayan yaralı 2 polisi Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüphelilerin olay yerinde terk ettiği araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin takibi sonucu şüphelilerden M.F. Kırıkhan ilçesinde gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

M.F'nin silahla yağma, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi 12 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan gasp girişimi, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.