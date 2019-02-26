Son Dakika Haberleri: Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat

Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat

33 dakika önce

HATAY'da düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Albay Muhammed Sufhan (58), 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk' suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.

Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat, System.String[]
HATAY'da düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Albay Muhammed Sufhan (58), 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk'  suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.

4 Mart 2017'de Yaylacık Mahallesi'nde düşen Suriye uçağından fırlatma koltuğu ile atlayan pilot Albay Muhammed Sufhan, 9 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu enkaza 40 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Muhammed Sufhan hakkında, 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk' suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 13 Ekim 2017'de tahliye edilen Sufhan, güvenlik güçlerince Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriyeli yetkililere teslim edildi.

O tarihten itibaren davanın duruşmalarına katılmayan sanık, daha önceki savunmalarında, Türkiye'yi düşman olarak görmediğini, hava muhalefeti nedeniyle alçak uçuş yaptığını, bu sırada uçaksavarlar tarafından vurulduğunu, kabinin dumanla kaplanması nedeniyle rotayı şaşırdığını, bu yüzden Türkiye hava sahasına girdiğini söyledi.

Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına, Muhammed Sufhan'ın avukatı Anıl Cevahir Can katıldı. Avukat Can, savunmasında, uçağın Suriye hava sahasında vurulduğunu, düştüğü bölgeye en yakın askeri tesisin kuş uçuşu 7,5 kilometre, yürüme mesafesinin ise 12,5 kilometre olarak tespit edildiğini, pilotun amacının Türk askeri tesisleri tahrip etmeye yönelik olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, pilot Sufhan'ın beraatine karar verdi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:09 Kaynak: DHA

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Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor

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