Hatay'da duvarlara yazılan yazılarda umut var

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem daha yaşayan Hatay'da duvarlara yazılan 'Her şey güzel olacak', 'Seninleyiz Hatay' gibi yazılar moral kaynağı oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 2 deprem ve 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. Asrın felaketinde AFAD'ın verilerine göre 42 bin 310 kişi hayatını kaybederken, 448 bin 18 kişi de bölgeden tahliye edildi. Depremden etkilenenler için çadır kent ve konteyner kentler de kuruluyor. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.