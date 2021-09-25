Hatay'da düzenlenen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı bitti - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ev sahipliğinde, CHP'li 7 Büyükşehir Belediye Başkanının katıldığı toplantı sona erdi.

Savaş, Antakya ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda alınan kararları basın mensuplarıyla paylaştı.

Toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Hatay Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlıkları tamamlanma aşamasına getirilmiş olan dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından EXPO 2021 etkinliği, Hatay şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz için bir uluslararası barış, ekonomik kalkınma, tanıtım ve markalaşma fırsatıdır. Bu önemli organizasyondan ülke olarak daha etkin şekilde yararlanabilmek için devletimizin, kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin Hatay şehrimize desteği şarttır. Biz CHP'li Büyükşehir Belediyeleri olarak bu toplantı vesilesiyle elimizdeki kaynak ve imkanlarla Hatay şehrimizin yanında olma konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğumuzu beyan ediyoruz."

Toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İşbirlikçi Tarımsal Kalkınma Projesi örneğinin tartışıldığını anlatan Savaş, " Türkiye'nin tarımla ilgili yaşadığı sorunların karşısında en üst seviyede ilgi gösteren 11 büyükşehrimiz başta olmak üzere tüm CHP'li belediyelerin yoğun tarımsal faaliyetlerle üreticiyi kalkındırdıkları ve tüketiciyi korudukları aşikardır." dedi.

Savaş, İstanbul Yenikapı'da 30 Eylül-2 Ekim'de düzenlenecek CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nin, ülke için yeni nesil tarımsal kalkınma politikaları ve üretici odaklı çözüm önerilerinin tartışılacağı önemli bir buluşma olacağını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin bütçesinin yüzde 65'ini CHP'li belediyelerin ödediğini aktaran Savaş, "Türkiye Belediyeler Birliğinin kaynaklarının son derece partizanca ve keyfi kullanıldığı, muhalefet belediyelerine kaynak kullandırılmadığı değerlendirilmiş, kamusal kaynakları daha adil, hukuki ve üyelerine hesap veren bir anlayışın hakim kılınmasını birlik yönetiminden talep ediyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı ve gerekirse hukuki haklarımızı arayacağımız bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaş, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak kadar büyük ve ciddi bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıya olduğunu savunarak, sorunun bu denli büyük ve karmaşık hale gelmesinin temel nedeninin ülkede bilinen ve mutabık kalınan bir sığınmacı politikasının olmamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

"Bu büyük sorunun ele alınma biçiminde köklü bir değişikliğe gidilmezse, yaşanan sorunların daha da derinleşmesi kaçınılmazdır." diyen Savaş, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla şehirlerimizin sığınmacı sorunu çözülmemişken, hiçbir şehrimizin daha fazla sığınmacıyı kaldırma kapasitesi kalmamıştır. Ekonomik, sosyal, güvenlik ve istihdam gibi boyutlar içeren sığınmacı sorununun, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin iş birliği olmadan çözülmesi mümkün değildir. Bu toplantı vesilesiyle hükümetimize açık çağrıda bulunarak, sığınmacı sorununun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimi bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bu konuda yetki ve bütçe temin edilmesini, ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı bir göç politikası açıklanmasını talep ediyor, CHP'li belediyeler olarak devletimize her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz."

Savaş, toplantıda son olarak öğrencilerin yurt ihtiyacının değerlendirildiğini, CHP'li belediyeler olarak bu süreçte hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacak şekilde hızlı kamusal projeler geliştirme ve gençlere acil çözümler üretme kararı alındığını sözlerine ekledi.

Savaş'ın kararları okumasının ardından buluşmaya katılan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, EXPO 2021 Hatay organizasyonu için iş birliği protokolü imzaladı.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.