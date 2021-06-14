Hatay'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 16 zanlı yakalandı - Son Dakika

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kent merkezi ile İskenderun , Reyhanlı, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.

Hatay 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

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