Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 11 yaralı
1 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:59 Kaynak: AA
'ın Yayladağı
ilçesinde düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AAY 875 plakalı hafif ticari araç, Yayladağı-Görentaş Mahallesi yolunda tarlaya devrildi.
Kazada araçtaki 11 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Suriyeli olan ve hayati tehlikesi bulunmayan 11 yaralının Türkiye
'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenirken, sürücünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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