Son Dakika Haberleri: Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi
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Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi askeri personel 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi askeri personel 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hatay Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." bilgisi verildi.

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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