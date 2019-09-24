Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi askeri personel 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi askeri personel 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hatay Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." bilgisi verildi.
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