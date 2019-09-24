Son Dakika Haberleri: Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi
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Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi

3 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi.

Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi.

Sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin Reyhanlı Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki yakınlarına teslim edildi.

Kazada 6 düzensiz göçmen ölmüş, ikisi askeri personel 27 kişi yaralanmıştı.

Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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