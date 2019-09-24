Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi
2 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.
Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.
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