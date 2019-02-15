Son Dakika Haberleri: Hatay'da Eczacılar Kan ve Kök Hücre Bağışı Yaptı

Hatay'da Eczacılar Kan ve Kök Hücre Bağışı Yaptı

51 dakika önce

HATAY (AA) – Hatay Eczacılar Odası ve Türk Kızılayı Hatay Şubesi işbirliğinde kan ve kök hücre bağış kampanyası başlatıldı.

Hatay'da Eczacılar Kan ve Kök Hücre Bağışı Yaptı, System.String[]
HATAY (AA) – Hatay Eczacılar Odası ve Türk Kızılayı Hatay Şubesi işbirliğinde kan ve kök hücre bağış kampanyası başlatıldı.

Hatay Eczacılar Odası'nda gerçekleşen bağış kampanyasında, İzmir'de nadir görülen lösemi tanısı konulan 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm ihtiyacı olanlar adına kan bağışı yapıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapa Hatay Eczacılar Odası başkanı Sedat İlkin Aközcan, Öykü Arin Yazıcı ve tüm ihtiyacı olanlar adına bu kampanyayı Kızılay işbirliği ile başlattıklarını söyledi.

Kök hücre bağışının önemli olduğunu söyleyen Aközcan, şöyle devam etti:

"Şuan Türkiye'de 30 bin kadar kök hücre bağışçısı var ama bu rakamın yüz binlere, beş yüz binlere, bir milyona çıkması gerekiyor. Çünkü dünyada bu sayı çok ileri seviyede. Ülkemizde, kök hücre hep hasta ailesi çevresinden toplanmaktadır. Dış ülkelerde aile bireyleri dışından yani yabancılardan alınan kök hücre bağışı yüzde 40 iken ülkemizde bu sayıda yüzde üçlerde. Bu tip organizasyonlarla ülkemizdeki kök hücre bağışçısını arttırmamız gerekiyor. Bizde bunun için bir çalışma başlattık. Hem İzmir'deki yavrumuz için hem de Türkiye için böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. İnşallah, hastalarımıza şifa olacak kök hücrelerin alınmasını sağlamış oluruz."

Gün boyu süren kampanyada çok sayıda eczacı ve vatandaşlar kan ve kök hücre bağışı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:06 Kaynak: AA

İzmir, Türk Kızılayı, Hatay, Sağlık
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