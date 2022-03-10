Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ehliyet sınavına kopya çekmek için kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılan sürücü belgesi sınavına girenlerin rutin üst arama kontrollerini gerçekleştirdi.
Ekipler, sürücü adaylarından M.E.A'nın kıyafetinin yaka kısmında kamera ve ses cihazı düzeneği ele geçirdi.
Kopya düzeneğine el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Son Dakika