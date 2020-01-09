Hatay'da, "El ele üretim ile mesleki eğitim" iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da, 'El ele üretim ile mesleki eğitim' iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Hatay'da, "El ele üretim ile mesleki eğitim" iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Hatay'da, bir firma ile meslek liseleri arasında "El ele üretim ile mesleki eğitim" iş birliği protokolü imzalandı.

Hatay'da,

Hatay'da, bir firma ile meslek liseleri arasında "El ele üretim ile mesleki eğitim" iş birliği protokolü imzalandı.

Valilikte, bazı liselerin dahil olacağı iş birliği protokolü Vali Rahmi Doğan'ın da katıldığı törende imzalandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Doğan, bu iş birliği kapsamında öğrencilere hem burs verileceğini hem de okullardaki mesleki laboratuvarın özel sektör gözüyle elden geçirileceğini belirtti.

Buradan mezun olan öğrencilerin ihtiyaç doğrultusunda, istihdama yönelik bir çalışma içerisine gireceğini de aktaran Doğan, "Sanayide en büyük ihtiyaç ara elaman ihtiyacıdır. Bunu karşılama anlamında güzel bir çalışma olmuş, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Rahmi Doğan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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