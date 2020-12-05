Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hadi Polatkol (44), geçen hafta Karakese Mahallesi'ndeki evde sıva yaparken akıma kapıldı.

Ağır yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polatkol, Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polatkol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.